'Tudo o que conquistei foi aqui': colaborador completa 25 anos no primeiro emprego em SC Márcio André Erbs, de 43 anos, completou 25 anos em seu primeiro e único emprego em Grupo Têxtil de Pomerode ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h18 )

ND Mais

Persistência, lealdade e gratidão. Essas são as marcas da trajetória de Márcio André Erbs, de 43 anos, que completou 25 anos em seu primeiro e único emprego, em Pomerode, no mês de julho. Contratado aos 18 anos para atuar na estamparia do Grupo Cativa, Márcio cresceu profissionalmente, conheceu sua esposa, formou sua família e escreve sua história na mesma empresa onde passou mais da metade da vida.

Não perca a oportunidade de conhecer a história inspiradora de Márcio e sua jornada na Cativa. Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

