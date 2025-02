Tudo o que se sabe sobre acidente entre avião e helicóptero em Washington Jato CRJ700 e helicóptero militar Black Hawk colidiram sobre o lago Potomac, na capital norte-americana, matando 67 pessoas ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 20h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 20h27 ) twitter

Um trágico acidente entre avião e helicóptero no fim da noite da quarta-feira (29) — já madrugada de quinta (30) no Brasil —deixou 67 pessoas mortas nos arredores de Washington, capital dos Estados Unidos. As aeronaves voavam próximas ao aeroporto Ronald Reagan quando se chocaram e caíram nas águas do rio Potomac.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e as operações de resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

