Tudo o que você vai encontrar na 22ª Festa do Trabalhador da NDTV RECORD em Joinville Programação inclui emissão de documentos, atividades de lazer, orientações de saúde e apresentações musicais na Expoville ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 05h59 (Atualizado em 01/05/2025 - 05h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A 22ª edição da Festa do Trabalhador ocorre nesta quinta-feira (1º) com uma programação repleta de atrações gratuitas para todas as idades. O evento será realizado das 10h às 17h, na Expoville, e promete unir lazer, cultura, cidadania e entretenimento em um só lugar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo que a festa tem a oferecer!

Leia Mais em ND Mais:

Cidade de SC emite alerta após encontrar 16 escorpiões ‘fatais’ no terreno de empresa

Do Brasil a África: entenda a rota do tráfico internacional de drogas pelo Oceano Atlântico

Ônibus, hospitais e mais: veja o horário de serviços no Dia do Trabalhador em Florianópolis