Túnel Antonieta de Barros terá fechamento temporário em Florianópolis Interdição ocorre de 24 a 27 de fevereiro para limpeza e manutenção dos ventiladores; veja cronograma ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Túnel Antonieta de Barros, na região central de Florianópolis, terá o trânsito interrompido temporariamente durante as madrugadas de 24 a 27 de fevereiro. A Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informou que o fechamento é necessário para a limpeza e manutenção dos ventiladores do túnel.

Saiba mais sobre os detalhes do fechamento e como isso pode afetar seu trajeto consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Onda de calor atípica que atinge SC em fevereiro vai até março

Homem mata mulher a facadas após desentendimento em Joinville

Escolas de Santa Catarina participam de mobilização federal contra a dengue até abril