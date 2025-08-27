Logo R7.com
Túnel do Morro do Boi terá bloqueios em série na BR-101, em SC

Interdições começam às 22h e seguem até 5h da manhã nesta quarta-feira (27), em Balneário Camboriú

O túnel do Morro do Boi, no km 141 da BR-101 Norte, em Balneário Camboriú, passará por bloqueios programados nesta quarta-feira (27), entre 22h e 5h. As interrupções fazem parte da fase de operação assistida e ajustes na automação do sistema.

