Túnel do Morro dos Cavalos: o que ainda trava a obra na BR-101 em SC? Projeto de duplicação do trecho sul da BR-101 previa execução da construção, mas intervenção sequer foi iniciada ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 09h25 (Atualizado em 08/04/2025 - 09h25 )

A construção do túnel do Morro dos Cavalos é uma história que se arrasta há, pelo menos, quinze anos em Santa Catarina. A região de Palhoça, na Grande Florianópolis, é atravessada pela BR-101, uma das principais rodovias do Brasil, somando quase cinco mil quilômetros de extensão. A obra, contudo, esbarra na modernização de um contrato, firmado há 17 anos, com a atual concessionária da via, Arteris Litoral Sul.

Para entender todos os detalhes e as implicações dessa obra tão esperada, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

