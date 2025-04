Túnel subaquático e mais: novas obras devem impactar em 20% valorização imobiliária de Itajaí Para profissional da área, obras como a do aguardado túnel subaquático atraem investidores para a cidade ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Itajaí, cidade do litoral norte de Santa Catarina que está entre os metros quadrados mais caros do país, passa por uma grande transformação urbana e deve ter um salto de valorização, impulsionada, principalmente, por investimentos expressivos em infraestrutura, mobilidade e no setor imobiliário.

Saiba mais sobre como essas obras estão moldando o futuro de Itajaí e impactando o mercado imobiliário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Araranguá anuncia novos horários de ônibus tarifa zero para celebrar aniversário de 145 anos

Acusado de assassinar homem em estacionamento de hospital em SC vai a júri popular

‘Menino de ouro’: família de ciclista que morreu atropelado por carro em SC busca justiça