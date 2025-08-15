Logo R7.com
Túnel subaquático em SC: o que falta para projeto virar realidade

Promobis prevê túnel subaquático e outras melhorias de mobilidade no Litoral Norte; início das obras pode ocorrer em 2026

ND Mais|Do R7

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional aprovou, nesta semana, a operação de crédito internacional para o Promobis (Projeto de Mobilidade Integrada Sustentável da Região da Foz do Rio Itajaí), que integra obras como a do túnel subaquático entre Itajaí e Navegantes.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os próximos passos desse projeto inovador!

