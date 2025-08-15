Túnel subaquático em SC: o que falta para projeto virar realidade
Promobis prevê túnel subaquático e outras melhorias de mobilidade no Litoral Norte; início das obras pode ocorrer em 2026
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional aprovou, nesta semana, a operação de crédito internacional para o Promobis (Projeto de Mobilidade Integrada Sustentável da Região da Foz do Rio Itajaí), que integra obras como a do túnel subaquático entre Itajaí e Navegantes.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional aprovou, nesta semana, a operação de crédito internacional para o Promobis (Projeto de Mobilidade Integrada Sustentável da Região da Foz do Rio Itajaí), que integra obras como a do túnel subaquático entre Itajaí e Navegantes.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os próximos passos desse projeto inovador!
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os próximos passos desse projeto inovador!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: