Túnel subaquático em SC: o que falta para projeto virar realidade Promobis prevê túnel subaquático e outras melhorias de mobilidade no Litoral Norte; início das obras pode ocorrer em 2026 ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 15/08/2025 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional aprovou, nesta semana, a operação de crédito internacional para o Promobis (Projeto de Mobilidade Integrada Sustentável da Região da Foz do Rio Itajaí), que integra obras como a do túnel subaquático entre Itajaí e Navegantes.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os próximos passos desse projeto inovador!

Leia Mais em ND Mais:

Veja o antes e o depois de ruas de Blumenau após obras de R$ 10,7 milhões

SC pode ter novamente um representante do Estado na Série A em 2026

Três cenários mostram impacto do tarifaço nas cidades mais atingidas de SC