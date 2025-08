Túnel subaquático em SC usará mesma tecnologia de megaobra entre Dinamarca e Alemanha Estrutura vai conectar Itajaí e Navegantes pelo leito do rio, sem ponte, com técnica inédita no Brasil ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 02h37 (Atualizado em 01/08/2025 - 02h37 ) twitter

O túnel subaquático que conectará as cidades de Itajaí e Navegantes nunca esteve tão perto de sair do papel. A obra que integra o Promobis contará com a mesma tecnologia utilizada na estrutura que interligará a Dinamarca e a Alemanha. Após estudos e ideias, como uma ponte ou um túnel escavado, esta foi apontada como a melhor solução para ligar os municípios.

Para mais detalhes sobre essa importante obra, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

