Túnel submerso que vai ligar cidades litorâneas de SC ganha crédito de R$ 68 mi Com aval da União, financiamento internacional coloca obra do túnel submerso entre Itajaí e Navegantes mais próxima de sair do papel... ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h37 )

Uma operação de crédito internacional no valor de US$ 12,19 milhões, que equivale à cerca de R$ 68 milhões, foi autorizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda, para as obras do túnel submerso de interligação de Navegantes a Itajaí. Conforme a Prefeitura de Navegantes, a construção está dentro do escopo do Promobis (Projeto de Mobilidade Integrada Sustentável da Região da Foz do Rio Itajaí). A operação será financiada pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), braço financeiro do Banco Mundial.

