Turismo em Criciúma: o que fazer de graça na cidade? De parques a museus, Criciúma oferece opções culturais, naturais e históricas com acesso gratuito ND Mais|Do R7 12/05/2025 - 20h26 (Atualizado em 12/05/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Conhecida como a “Capital do Carvão”, Criciúma, a maior cidade do Sul de Santa Catarina, vai muito além da atuação no setor carbonífero. A cidade tem investido fortemente no turismo, oferecendo uma rica variedade de atrativos culturais, históricos e naturais que encantam tanto moradores quanto visitantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as opções gratuitas para aproveitar o turismo em Criciúma!

Leia Mais em ND Mais:

Qual evento de negócios levou prefeito de Itajaí a viajar para Nova York

Dupla suspeita de matar idoso com facão e colocar fogo na casa será julgada em SC

Acidente grave na SC-350 deixa criança morta e dois feridos graves