Turista argentino é espancado em Florianópolis após mulher acusar perseguição

Um turista argentino foi espancado por moradores do Rio Vermelho, no norte de Florianópolis, depois que uma mulher denunciou que estava sendo perseguida por ele, na última na terça-feira (15). Segundo relato de pessoas no local, a mulher disse importunada sexualmente dentro de um ônibus e, ao descer, o homem teria descido junto com ela, o que a deixou insegura. Na rua, a mulher pediu ajuda a um grupo de homens, que agrediu o turista.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

