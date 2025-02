Turistas começam a ir embora de Santa Catarina, mas devem voltar em breve Fluxo de turistas para Florianópolis diminui como o início do ano letivo nos países vizinhos, mas há expectativa de aumento ainda em... ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 26/02/2025 - 22h25 ) twitter

As aulas na Argentina começaram na terça-feira (24) em várias províncias e nesta quarta-feira (25) em outras. Até o dia 5 de março, todas terão retomado. No Uruguai, o ano letivo começa em 4 de março; no Chile, em 5 de março, com algumas regiões antecipando para o dia 3; no Paraguai, também no início de março.

