UFC Atlanta: horário e onde assistir Kamaru Usman e todas as lutas O UFC Atlanta será disputada na noite deste sábado e tem o ex-campeão Kamaru Usman na luta principal ND Mais|Do R7 15/06/2025 - 06h15 (Atualizado em 15/06/2025 - 06h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O UFC Atlanta começa às 20h deste sábado (14) e tem na luta principal o ex-campeão Kamaru Usman contra Joaquin Buckley, pela categoria dos meio-médios. O evento do Ultimate ainda conta com o brasileiro Raoni Barcelos, ex-parceiro de treinos de José Aldo, no card principal, que inicia às 23h, enfrentando Cody Garbrandt.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes do evento!

Leia Mais em ND Mais:

Avanço de frente fria que deve castigar RS com forte chuva traz alerta para SC

Zumbis na Amazônia? Fungo de ‘The Last of Us’ é encontrado em mariposa durante trilha no Pará

Mãe expulsa filhos desempregados de casa e pede socorro após ameaça de incêndio em Blumenau