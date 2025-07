UFSC abre 606 vagas para o 2º semestre com seleção que usa o histórico escolar Candidatos serão avaliados com base nas notas do último ano do ensino médio; inscrições podem ser feitas gratuitamente no site da universidade... ND Mais|Do R7 30/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 30/06/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) abriu inscrições para o seu processo seletivo através do histórico escolar. São 606 vagas disponíveis em diversos cursos de graduação. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (2).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre as vagas e o processo seletivo!

Leia Mais em ND Mais:

Santa Catarina entra em alerta para nova onda de frio com geada e pode chegar a -4°C

Festa do Peixe em Itajaí reuniu 24 mil pessoas e distribuiu 15 toneladas de pescado

Motorista que atropelou e matou bebê de 1 ano em SC é solto com medidas cautelares