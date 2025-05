UFSC Blumenau lança edital para aquisição de novo imóvel e unificação de campus Medida visa beneficiar comunidade acadêmica e servidores; UFSC Blumenau tem unidades administrativas e acadêmicas separadas ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 22h35 (Atualizado em 23/05/2025 - 22h35 ) twitter

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Campus Blumenau publicou o Edital de Chamamento Público nº 01/2025, com o intuito de identificar e avaliar imóveis não residenciais urbanos disponíveis para futura aquisição no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a unificação das unidades e os requisitos do edital!

