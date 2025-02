UFSC Blumenau oferece 150 vagas para ingresso via Sisu 2025 A UFSC Blumenau oferece vagas em oito cursos diferentes; veja como se inscrever ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 09h47 (Atualizado em 20/01/2025 - 09h47 ) twitter

A UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) Blumenau oferece 150 vagas de estudo pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2025, que usa como critério de seleção a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Saiba mais sobre as oportunidades e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

