UFSC em Joinville desenvolve dispositivo para reduzir poluição gerada por motos O projeto tem como foco reduzir a poluição do ar gerada pelos sistemas atuais de frenagem ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 19h05 (Atualizado em 18/04/2025 - 19h05 ) twitter

O Laboratório de Acústica e Vibrações, situado no campus de Joinville da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), desenvolveu um sistema de coleta de partículas emitidas pelos freios de motocicletas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como essa inovação pode impactar a qualidade do ar e a saúde pública!

