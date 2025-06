UFSC: entenda em 5 pontos a discussão sobre mudança de nome do Campus João David Ferreira Lima Primeiro reitor da UFSC teria delatado estudantes e professores, segundo relatório da Comissão Memória e Verdade; família contesta... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 18/06/2025 - 21h16 ) twitter

O Conselho Universitário da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) aprovou oficialmente, na terça-feira (17), a retirada do nome do ex-reitor João David Ferreira Lima do campus-sede na Trindade, em Florianópolis, após anos de debates sobre qual teria sido sua atuação no período da ditadura militar. A decisão foi baseada em um relatório de mais de 400 páginas da CMV (Comissão Memória e Verdade da UFSC) que aponta para uma colaboração de Ferreira Lima com o regime, ainda divide opiniões entre familiares, acadêmicos e a sociedade.

