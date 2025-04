UFSC pode mudar nome de campus e retirar homenagens a ex-reitor ligado à ditadura, diz comissão Nome de ex-reitor, acusado de perseguir estudantes e professores na ditadura, dá o nome ao campus da UFSC na Trindade ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h26 ) twitter

A Comissão Memória e Verdade da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) recomendou que a universidade tome medidas para reparar os danos causados pela Ditadura Militar, ocorrida no Brasil de 1964 a 1985. Entre os pedidos, o relatório sugere que sejam retiradas as homenagens ao ex-reitor João David Ferreira Lima, que teria perseguido estudantes, professores e servidores no período.

Saiba mais sobre as recomendações e o impacto na história da universidade consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

