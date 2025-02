Última chamada para matrículas em escolas estaduais de SC encerra nesta semana Ano letivo de 2025 começa nesta segunda-feira (10), mas ainda é possível fazer matrícula; confira documentação necessária para matrícula... ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 16h48 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esta é a última chance para garantir uma vaga na rede estadual no ano letivo de 2025. O terceiro e último período de matrículas para escolas estaduais de Santa Catarina estará aberto nesta segunda-feira (10) e quarta-feira (12). As inscrições devem ser feitas no site da SED (Secretaria de Estado da Educação).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Três foragidos são presos em apenas 6 horas em Florianópolis; um deles condenado a 18 anos

Vendedor ameaça ‘clientes’ por recusar compra e acaba detido, em Itajaí

CRECI-SC, OAB-SC e Fiesc tentam reverter aumentos excessivos nas taxas dos cartórios