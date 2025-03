Última chance: pagamento do FGTS para quem aderiu ao saque-aniversário termina nesta segunda Termina nesta segunda-feira o pagamento especial do saque-aniversário do FGTS; recebem trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020... ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 19h26 ) twitter

Trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e foram demitidos entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025 têm direito ao saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Nesta segunda-feira (10), recebe o pagamento quem fez aniversário entre setembro e dezembro.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como garantir seu saque do FGTS!

