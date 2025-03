Última detonação de rochas nas novas marginais da BR-101 ocorre nesta terça-feira no Sul de SC Trânsito deve ficar lento por 20 minutos por conta da detonação de rochas no quilômetro 329, entre Tubarão e Capivari de Baixo ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 15h47 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A CCR ViaCosteira, concessionária que administra o trecho da BR-101 no Sul de Santa Catarina, vai realizar na tarde desta terça-feira (11), a última operação de detonação de rochas nas obras das novas marginais no quilômetro 329, entre Tubarão e Capivari de Baixo.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a detonação e o impacto no trânsito!

Leia Mais em ND Mais:

Na Arena Jaraguá, Joinville Vôlei enfrenta o Vôlei Renata pela Superliga

Corpo de idosa encontrado durante buscas por Vitória revela novo suspeito por morte de jovem

Um ano após prisão de marido, empresária ‘cai’ por receptação e adulteração de veículos em SC