Última entrevista do Papa Francisco será destaque de novo documentário de Martin Scorsese

O renomado cineasta e vencedor do Oscar de Melhor Diretor, Martin Scorsese, anunciou seu mais novo projeto: o documentário ‘Aldeas – A New Story’. O projeto contará com a última entrevista gravada do Papa Francisco antes de seu falecimento, em 21 de abril de 2025, aos 88 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre este emocionante projeto!

