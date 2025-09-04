Última semana do Le Rose celebra clássicos em menu de despedida Restaurante convida o público a reviver sabores e memórias que marcaram sua trajetória em Florianópolis ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 06h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 06h57 ) twitter

O restaurante Le Rose anuncia sua última semana em Florianópolis com uma proposta emocionante e simbólica: um menu de despedida que revisita os clássicos que construíram sua história — em um formato de experiência sensorial e afetiva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa despedida emocionante!

