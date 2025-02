Última vítima de acidente com ônibus de excursão internada em Joinville recebe alta A última vítima do acidente com um ônibus de excursão que permanecia internada em Joinville, no Norte de […] ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h27 ) twitter

A última vítima do acidente com um ônibus de excursão que permanecia internada em Joinville, no Norte de Santa Catarina, recebeu alta nesta terça-feira (28). A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade, em boletim divulgado às 9h.

