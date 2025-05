Últimas semanas para contribuintes quitarem débitos com 100% de desconto em BC Débitos podem ser parcelados em até 48 vezes ND Mais|Do R7 30/05/2025 - 05h55 (Atualizado em 30/05/2025 - 05h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Prefeitura de Balneário Camboriú está oferecendo nova oportunidade para regularização de débitos por meio do Programa de Recuperação Fiscal – Regulariza BC 2025. Lançado em 5 de março, o programa permite que contribuintes — pessoas físicas ou jurídicas — quitem ou parcelem suas dívidas com o município com descontos expressivos em juros e multas moratórias.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como aproveitar essa oportunidade e regularizar suas dívidas!

Leia Mais em ND Mais:

Câmara aprova uso de multas de trânsito para pagar CNH; saiba quem terá direito

Parou de buscar o remédio do SUS? Governo passa a enviar mensagens pelo WhatsApp com alertas

João Fonseca garante melhor posição no ranking com vitória impressionante em Roland Garros