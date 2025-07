Último fim de semana de julho será chuvoso com chegada de nova frente fria; confira a previsão Instabilidade climática se intensifica no Sul, Norte e Nordeste; confira a previsão nas principais regiões do Brasil ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 07h57 ) twitter

A aproximação de uma nova frente fria neste domingo (27) vai intensificar as instabilidades climáticas em diferentes partes do país, especialmente nos extremos. As pancadas de chuva devem continuar em áreas do Sul, Norte e Nordeste, com risco de temporais localizados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões!

