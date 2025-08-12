Último mês antes do tarifaço dos EUA: SC fecha julho com alta de 3% nas exportações
Levantamento da Fiesc apontam que Estados Unidos continuam como principal parceiro comercial do estado; volume de importações também...
No último mês sem o tarifaço de Trump, as exportações de Santa Catarina registraram alta de 3,06%. Levantamento mostra que, ao longo do mês de julho, o volume atingiu US$ 1,083 bilhão (R$ 5,89 bilhões na cotação atual) em vendas.
No último mês sem o tarifaço de Trump, as exportações de Santa Catarina registraram alta de 3,06%. Levantamento mostra que, ao longo do mês de julho, o volume atingiu US$ 1,083 bilhão (R$ 5,89 bilhões na cotação atual) em vendas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre as exportações de Santa Catarina!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre as exportações de Santa Catarina!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: