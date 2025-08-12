Logo R7.com
Último mês antes do tarifaço dos EUA: SC fecha julho com alta de 3% nas exportações

Levantamento da Fiesc apontam que Estados Unidos continuam como principal parceiro comercial do estado; volume de importações também...

No último mês sem o tarifaço de Trump, as exportações de Santa Catarina registraram alta de 3,06%. Levantamento mostra que, ao longo do mês de julho, o volume atingiu US$ 1,083 bilhão (R$ 5,89 bilhões na cotação atual) em vendas.

