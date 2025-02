Último semana de férias? Veja quando aulas retornam no Litoral Norte de SC Aulas retornam em breve e Itajaí já tem cerca de 45 mil estudantes matriculados na rede pública ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 18h06 (Atualizado em 02/02/2025 - 18h06 ) twitter

Começa neste domingo (30) a última semana de férias escolares das redes municipais do Litoral Norte catarinense. Em Itajaí, já são cerca de 45 mil estudantes matriculados para o ano letivo em diversos graus.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as datas de retorno das aulas!

