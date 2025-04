Últimos dias do TikTok nos EUA? Trump dá nova ordem sobre prazo para venda da rede social Presidente dos EUA pressiona para que ativos da rede social sejam vendidos a um proprietário não chinês ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 23h05 (Atualizado em 04/04/2025 - 23h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Donald Trump pode ter decretado os últimos dias do TikTok com uma nova ordem executiva assinada nesta sexta-feira (4). O presidente dos Estados Unidos anunciou que a rede social poderá continuar funcionando por mais 75 dias no país, até que seus ativos sejam vendidos a um proprietário não chinês.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as atualizações sobre o futuro do TikTok nos EUA!

Leia Mais em ND Mais:

Caso ‘Anão da Solidão’: investigação da morte é encerrada sem nenhum policial indiciado em SC

Homem com passagem por estupro leva tiro em confronto policial após avançar com faca em SC

Quem eram os homens mortos após serem atingidos por uma árvore em SC