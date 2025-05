Últimos dias para participar de concurso público em SC com salários de até R$ 9 mil Prefeitura de Içara está com oportunidades abertas para níveis fundamental, médio e superior ND Mais|Do R7 05/05/2025 - 21h46 (Atualizado em 05/05/2025 - 21h46 ) twitter

Nesta quarta-feira (7), encerram as inscrições para um concurso público em SC. Com salários de até R$ 9 mil, a Prefeitura de Içara, no Sul do estado, abriu oportunidades para profissionais com formação nos níveis fundamental, médio e superior.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as vagas disponíveis e como se inscrever!

