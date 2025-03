Um ano após prisão de marido, empresária ‘cai’ por receptação e adulteração de veículos em SC Em 2024, marido da empresária foi preso na mesma loja após ser flagrado com peças automotivas furtadas ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h26 ) twitter

Uma empresária de 42 anos foi presa em flagrante nessa segunda-feira (10) em Joinville, no Norte de Santa Catarina, durante a 26ª edição da Operação 311, que visa fiscalizar empresas do setor automotivo e combater a receptação e adulteração de veículos e seus componentes. A prisão ocorreu no bairro Jardim Iririú, após uma fiscalização no estabelecimento da proprietária.

Saiba mais sobre essa operação e as implicações legais no caso consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

