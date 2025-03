Uma COP, duas sedes O Governo Federal estuda dividir a COP30 em duas sedes: Belém, como já anunciada, e Rio de Janeiro. […] ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 18h07 ) twitter

O Governo Federal estuda dividir a COP30 em duas sedes: Belém, como já anunciada, e Rio de Janeiro. A capital do Pará sediaria os debates e a Carta Acordo, recebendo comitivas diplomáticas, cientistas, ambientalistas; enquanto o Rio hospedaria os presidentes, por poucos dias. A agenda dos estadistas incluiria um dia em Belém para assinar a Carta e uma foto oficial. A falta de leitos e hotéis para um evento do porte fez de Belém refém de especulação imobiliária com a demanda estrangeira. Proprietários oferecem casas “de luxo” por até R$ 3 milhões para apenas 15 dias de hospedagem em novembro. Resultado: Grandes empresas negociam a compra de algumas casas, para hospedar seus diretores – e vão vendê-las em seguida. E as ONGs que não têm verba fecham parcerias com escolas e faculdades da região metropolitana para hospedar seus integrantes. A Coluna apurou que o Governo do Pará vai lançar um site com ofertas de hospedagens a preços justos, de proprietários de imóveis e hotéis cadastrados, na tentativa de frear a ganância e facilitar o acesso ao evento.

