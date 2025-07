Uma das maiores ruas cobertas de SC terá mais de 2 mil m² e será construída no Sul do estado Estrutura de 2.322 m² em Cocal do Sul vai ter palco, boxes de alimentação e estrutura para feiras; obra deve ser parcialmente entregue... ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 08h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 08h38 ) twitter

Uma das maiores ruas cobertas de Santa Catarina está sendo projetada pelo município de Cocal do Sul, no Sul do estado. A estrutura terá mais de 91 metros de comprimento e 2.322 m² de área total. Voltada para eventos culturais, de lazer e gastronômicos, o novo ambiente contará com um espaço que poderá ser aproveitado durante todo o ano, em diferentes tipos de atividades.

