Uma mulher morre por semana vítima de feminicídio em Santa Catarina; cidade do Norte lidera No ano passado, 51 mulheres foram mortas, número 12% menor em comparação com 2019, quando houve 58 feminicídios ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 24/01/2025 - 17h07 )

Uma mulher morreu por semana vítima do feminicídio em Santa Catarina entre 2019 e 2024. No ano passado, foram 51 vítimas, número de mulheres mortas 12% menor em comparação com 2019, quando houve 58 assassinatos. Apesar da queda, os números ainda são preocupantes, com 335 casos no período, média de 56 por ano.

Saiba mais sobre essa alarmante realidade e as medidas necessárias para combatê-la no nosso parceiro ND Mais.

