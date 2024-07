Uma Noite de Celebração no Festival de Dança de Joinville Bailarinos vencedores da categoria júnior retornam ao palco da 41ª edição do Festival de Dança de Joinville nesta sexta-feira (26... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 08h53 (Atualizado em 26/07/2024 - 08h53 ) ‌



Bailarinos vencedores da categoria júnior retornam ao palco da 41ª edição do Festival de Dança de Joinville nesta sexta-feira (26). Com o nervosismo dando lugar à alegria, os profissionais se apresentarão no Centreventos Cau Hansen como campeões, em uma noite de celebração, entusiasmo e grandes apresentações para o público, com início às 19h.

