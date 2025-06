Uma semana após tragédia, vítimas de queda de balão são homenageadas em Praia Grande Queda de balão em Praia Grande ocorreu em 21 de junho; oito pessoas morreram e 13 sobreviveram à tragédia ND Mais|Do R7 29/06/2025 - 00h15 (Atualizado em 29/06/2025 - 00h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma cerimônia homenageou as oito vítimas da queda de balão em Praia Grande, no Extremo Sul do estado de Santa Catarina, neste sábado (28), uma semana após o acidente, ocorrido em 21 de junho. Balões brancos foram lançados em homenagem às vítimas. Além delas, 13 pessoas sobreviveram à queda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa emocionante homenagem.

Leia Mais em ND Mais:

Quem são as irmãs executadas a tiros em SC por possível disputa de terras

VÍDEO: Homem morre após atirar em jovem e trocar tiros com a polícia em Chapecó

Filho de 15 anos esfaqueia o próprio pai para defender mãe grávida de agressões em Blumenau