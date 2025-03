Unesc abre inscrições para orientar empreendedores de SC que buscam expandir negócios Plano 60 dias possui o objetivo de auxiliar empreendedores que almejam o crescimento empresarial ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 03/03/2025 - 13h46 ) twitter

A Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense), localizada no município de Criciúma, está com inscrições abertas para o Plano 60 Dias, por meio do Núcleo de Empreendedorismo. O programa tem como principal objetivo potencializar negócios por meio de mentorias especializadas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como participar e expandir seu negócio!

