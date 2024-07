ND Mais |Do R7

Unesc oferece consultoria gratuita para pequenos empreendedores de Criciúma e região Agora, os pequenos empreendedores de Criciúma e região, no Sul catarinense, podem receber consultoria empresarial de forma gratuita...

Agora, os pequenos empreendedores de Criciúma e região, no Sul catarinense, podem receber consultoria empresarial de forma gratuita. A iniciativa é da Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense), por meio do curso de administração.

