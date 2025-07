‘Único’: morte de professor causa comoção em Itapema João Marcelo da Silva Ferreira dava aulas de Arte na Rede Municipal de Ensino; morte de professor causou suspensão de aulas nesta sexta... ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 03h15 (Atualizado em 05/07/2025 - 03h15 ) twitter

Morreu, nesta quinta-feira (3), o professor João Marcelo da Silva Ferreira, aos 51 anos. Ele lecionava a disciplina de Arte na Rede Municipal de Itapema, Litoral Norte catarinense, e lutava contra um câncer. Em nota, a Prefeitura de Itapema lamentou o falecimento do professor e informou que as aulas da Escola de Educação Básica Vereador Paulo Reis, onde trabalhava, foram suspensas nesta sexta-feira (4).

