Único no mundo, resort ‘colado’ no Beto Carrero começa a ser erguido Resort luxuoso terá mais de 20 mil m² de área construída e deve ser entregue em 2026 ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 23h46 (Atualizado em 11/02/2025 - 23h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As obras do Amazon Parques & Resorts, maior complexo turístico e hoteleiro com temática amazônica do mundo, estão em andamento na cidade de Penha, Santa Catarina. O empreendimento terá mais de 20 mil m² de área construída e fica a poucos quilômetros do parque Beto Carrero World.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este inovador projeto que promete transformar a experiência de hospedagem na região!

Leia Mais em ND Mais:

Semana do Cinema bate recorde de espectadores no país

Mais dois suspeitos de matar empresário do Amapá a pedradas são presos em Florianópolis

VÍDEO: Líquido vaza no fundo do mar e EUA ‘liga alerta’ para terremoto devastador e megatsunami