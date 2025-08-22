Logo R7.com
UNIFEBE inaugura Clínica Escola e Serviços de Fisioterapia

O espaço, será utilizado pelos acadêmicos da UNIFEBE para o desenvolvimento de habilidades e competências práticas.

ND Mais|Do R7

A Clínica Escola e Serviços de Fisioterapia da UNIFEBE foi oficialmente entregue à comunidade acadêmica nesta quarta-feira (20). O evento, realizado no Bloco H, reuniu a gestão superior da instituição, professores, estudantes e autoridades da área.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e seus benefícios para a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

