Uniforme, arma e Youtube: o combo que selou a demissão de vigilante por justa causa em SC Homem recorreu da decisão alegando perseguição por parte da empresa, mas Justiça manteve decisão contra o vigilante demitido ND Mais|Do R7 30/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um vigilante demitido perdeu na 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho o recurso que tentava reaver o seu desligamento por justa causa. O caso ocorreu em Florianópolis. O homem publicava em seu canal pessoal no YouTube vídeos e fotos utilizando uniforme e armamento da empresa durante o expediente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes desse caso polêmico!

Leia Mais em ND Mais:

Maré alta transforma orla de cidades litorâneas de SC em piscinas naturais

VÍDEO: Reincidente, homem é indiciado por matar cachorro atropelado de propósito em Blumenau

Aluguel pesa no bolso e SC atinge maior inadimplência em quase 2 anos, aponta levantamento