Uniformes escolares vão parar no lixo em SC e PM acaba mobilizada
Uniformes escolares foram distribuídos gratuitamente pela Prefeitura de Itapema.
Uma mulher descartou no lixo uniformes escolares distribuídos gratuitamente pela Prefeitura de Itapema. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), na rua 902d, no bairro Alto São Bento. A Polícia Militar registrou a ocorrência por volta das 10h.Para saber mais sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
