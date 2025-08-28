Logo R7.com
Uniformes escolares vão parar no lixo em SC e PM acaba mobilizada

Uniformes escolares foram distribuídos gratuitamente pela Prefeitura de Itapema.

ND Mais

ND Mais|Do R7

Uma mulher descartou no lixo uniformes escolares distribuídos gratuitamente pela Prefeitura de Itapema. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), na rua 902d, no bairro Alto São Bento. A Polícia Militar registrou a ocorrência por volta das 10h.

