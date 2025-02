Unimed Grande Florianópolis apresenta a programação de verão com atividades gratuitas Abrace Seu Verão é a campanha da cooperativa médica com atividades em Florianópolis, São José e Garopaba ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 20h26 (Atualizado em 22/01/2025 - 20h26 ) twitter

A Unimed Grande Florianópolis (UGF) preparou uma programação especial com atividades gratuitas que ocorrerão nas praias de Jurerê e Campeche, além da beira-mar Norte e de São José. Chamadas de arenas, os espaços foram pensados para oferecer atividades físicas, entrega de brindes e conexão com a marca. A novidade deste ano é uma arena em Garopaba, outra importante cidade da área de abrangência da Unimed.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as atividades programadas!

