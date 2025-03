Universidade Gratuita abre prazo de renovações para 2025 em SC; confira o cronograma Além de renovações e novas inscrições, o programa Universidade Gratuita também tem um prazo de recadastramento, indicado para correções... ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 20/03/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O programa Universidade Gratuita continua em Santa Catarina. E os estudantes que pretendem continuar recebendo o benefício já podem fazer o processo de renovação, aberto desde a terça-feira (18). O prazo se encerra em 25 de março, às 19h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o programa!

Leia Mais em ND Mais:

Barragem de José Boiteux passa por vistoria técnica após acordo entre governo e indígenas

Bope prende idoso com 50 kg de cocaína e quase R$ 1 mi em espécie na Grande Florianópolis

Moradores de Itapema atingidos pelas chuvas de janeiro tem novo prazo para solicitar saque FGTS