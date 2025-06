Universidade Gratuita: CCJ dá aval para que dívidas de estudantes sejam pagas com verba pública Para o autor da matéria, as famílias "agiram de boa-fé e apostaram no acesso à política pública", mas acabaram contraindo dívidas superiores... ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 25/06/2025 - 08h16 ) twitter

A CCJ (Comisão de Constituição e Justiça) da Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) aprovou, nesta terça-feira (24), um Projeto de Lei Complementar que autoriza o governo do estado a pagar dívidas contraídas por candidatos ao Universidade Gratuita. Apesar de possuir todos os pré-requisitos para serem beneficiados com o programa estudantil, muitos estudantes se matricularam nas instituições de ensino superior e não foram contemplados com a bolsa. Há famílias, segundo o autor da matéria, com dívidas superiores a R$ 70 mil.

