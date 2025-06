Universidade Gratuita: dados de mortos aparecem em cadastros de alunos bolsistas, diz TCE-SC Caso sejam confirmadas, as possíveis irregularidades em programas estudantis podem ter gerado prejuízo superior a R$ 324 milhões aos... ND Mais|Do R7 16/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h36 ) twitter

Dales Hoeckesfeld

O levantamento realizado pelo TCE-SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina) mostra que ao menos 18 alunos mantiveram em seu cadastro, junto ao Universidade Gratuita ou Fumdesc, familiares que já estavam mortos, ou que faleceram durante o semestre letivo em 2024.

Para saber mais sobre as irregularidades e os impactos financeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

