Universidade Gratuita: erro em cadastro transforma aluna do interior de SC em ‘milionária’

ND Mais

Uma aluna do programa Universidade Gratuita, moradora do interior de Luzerna, no Meio-Oeste de Santa Catarina, foi acusada de ser milionária, com um patrimônio superior a R$ 800 milhões, segundo um relatório do TCE (Tribunal de Contas do Estado). A cidade tem cerca de 5,7 mil habitantes. De acordo com o documento, ela e outros 17 estudantes teriam patrimônios milionários. No entanto, o governador Jorginho Mello, em entrevista à NDTV RECORD, explicou que os dados são resultados de erros de digitação.

